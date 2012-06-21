Для автобусів Лондона будуть використовувати біопаливо на основі кавових відходів, йдеться на УНІАН.
Компанія Biobean заявила, що розробила паливо, що складається із масла, отриманого із використаних кавових зерен.
За даними фірми, лондонці створюють близько 200 тис. тонн кавових відходів у рік. За розрахунками, потрібно близько 2,55 млн. чашок кави, щоб один автобус зміг рік пропрацювати на паливі з кави, змішаному з дизельним.
Наразі в Лондоні вже використовується біопаливо, що отримується з кулінарного жиру.