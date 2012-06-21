Антибіотик азитроміцин, який використовується при лікуванні коронавірусної інфекції, в сукупності з іншими препаратами може викликати інфаркт. До такого висновку прийшли вчені з Університету Іллінойсу, пише журнал JAMA Network Open.

Фахівці провели дослідження, проаналізувавши дані про 44 мільйонів пацієнтів, які приймали азитроміцин. З’ясувалося, що прийом цього антибіотика з ліками, що впливають на електричні імпульси серця (ліки від тиску, антидепресанти, протималярійні препарати), на 40% збільшує ризик порушення роботи серцево-судинної системи.

Вчені фіксували в якості побічних ефектів зупинку серця, непритомність, прискорене серцебиття або серцеві напади.

Кардіологи в США раніше також закликали медиків бути акуратними з призначенням хлорохіна і азитроміцину, які можуть порушити роботу серця.

17 вересня стало відомо, що вчені з Коста-Ріки запропонували зробити дешеві ліки від COVID-19. Для його виробництва пропонується використовувати антитіла коней які будуть в десятки разів дешевше, ніж розробляються зараз лікарські засоби на основі антитіл людини.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»