Об’єднатися в підтримці законопроекту щодо Антикорупційного суду для його розгляду ще цього року закликали народних депутатів Президент Петро Порошенко і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. У телефонній розмові вони скоординували підходи до створення Антикорупційного суду в Україні з урахуванням відповідної ініціативи Президента, а також забезпечення ефективної діяльності антикорупційних інституцій.
Пані Лагард запевнила, що МВФ підтримує зусилля української влади в питанні боротьби з корупцією з урахуванням досягнень на шляху започаткування відповідних антикорупційних інституцій, повідомляє департамент прес-служби АП.
Це провідна ідея заяви очільника ключового кредитора нашої країни. За результатами телефонної розмови з Петром Порошенком Крістін Лагард вказала, що розслідування й невідкладний доказ провини в корупційних діяннях набуває критично важливого значення для досягнення результатів у боротьбі з корупцією.
«Ми погодилися, що невідкладне створення антикорупційного суду — ключовий додатковий чинник у цих зусиллях. Саме тому я підтримала плани Президента подати найближчими днями до Верховної Ради законопроект, який відповідатиме рекомендаціям Венеціанської комісії та домовленостям, раніше досягнутим у програмі за підтримки МВФ. Важливо, щоб усі народні депутати згуртувалися навколо цього законопроекту й ухвалили його як першочерговий», — цитує УНІАН текст заяви директора-розпорядника фонду.
Як випливає з документа, Лагард і Порошенко досягли спільної позиції про необхідність зберегти і посилити незалежність і операційний потенціал Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури.
«Я запевнила Президента, що МВФ разом з іншими міжнародними партнерами готовий і надалі підтримувати Україну в її боротьбі з корупцією й закликала владу прискорити впровадження необхідних реформ задля подальшого поліпшення перспектив економіки України та її народу», — наголошено в заяві.
Днями ключові міжнародні партнери України, зокрема Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, висловили глибоку стурбованість подіями навколо незалежних інститутів для боротьби з корупцією — Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури.
Реакція партнерів стала відповіддю на конфлікт між антикорупційними органами і Генеральною прокуратурою, одним з проявів якого є реєстрація у Верховній Раді парламентськими лідерами БПП й «Народного фронту» законопроекту, який дозволяв би нардепам висловити недовіру керівникам антикорупційних органів, що призводить до звільнення з посади.
На щастя, той законопроект зник з порядку денного Верховної Ради так само швидко, як і з’явився.
Оскільки боротьба з корупцією належить до вимог ЄС щодо безвізового режиму, а створення антикорупційного суду — одна з умов продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом, сподіваємося, що наші керманичі таки зроблять надзусилля, щоб не втратити шанс для країни отримати поштовх до цивілізованого розвитку.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»