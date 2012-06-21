Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Група Юрія Косюка «Миронівський хлібопродукт» (МХП) стала об’єктом уваги Антимонопольного комітету. Відомство надало цій групі як найбільшому виробнику курятини в Україні обов’язкові до виконання рекомендації, які мають на меті не дати залишити без курятини внутрішній ринок України.
У повідомленні пресслужби Антимонопольного комітету (АМКУ) логіку дій відомства пояснюють таким чином: за умов карантину робота закладів громадського харчування практично припинилася. Більша кількість людей змушена харчуватися в домашніх умовах, а це істотно вплинуло на канали постачання харчових продуктів.
Раціон харчування у багатьох змінився через карантин, що вплинув на збільшення попиту на деякі товари у мережах роздрібної торгівлі (АМКУ про це не каже, але можна здогадатися — йдеться про те, що у великої частини населення через карантин обмежені доходи, тому вони віддаватимуть перевагу дешевшій курятині перед іншими видами м’яса. — «УК»).
Також АМКУ звертає увагу на те, що в деяких зарубіжних країнах, залежних від імпорту, наразі можуть виникати проблеми з постачанням окремих харчових продуктів. Це може спровокувати окремих національних виробників до збільшення експорту певних товарів (у даному разі — курятини) задля отримання додаткових прибутків.
Але у той самий час, як зазначено вище, зростає попит на курятину у самій Україні, що може спричинити дефіцит і зростання роздрібних цін. Аби уникнути цього, АМКУ надав групі «МХП» рекомендації обмежити експорт, аби не спричинити нестачу курятини на внутрішньому ринку.