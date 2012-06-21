Потенційними відповідачами у справі Антимонопольного комітету України щодо навмисного підвищення цін на пальне влітку 2017 року, а також бензину у листопаді минулого року, є компанії «Надежда», WOG і OKKO.
Про це заявив державний уповноважений Антимонопольного комітету України Сергій Куюн в ефірі «5 каналу».
«На сьогодні є три групи, яких визначено як потенційних відповідачів – це компанія «Надежда», WOG і OKKO. Але на сьогодні рішення не винесено, розслідування не закінчено, тому не варто передчасно говорити про те, що є конкретні винуватці», – зазначив він.
За словами Куюна, Антимонопольний комітет планує протягом кількох місяців завершити розслідування і винести рішення.
На сьогодні у рамках розслідування АМКУ направив запити в Державну фіскальну службу, Міненерговугілля та учасникам ринку з найвищими цінами.
Як повідомлялось, на початку січня голова АМКУ Юрій Терентьєв повідомив про початок розслідування щодо подорожчання скрапленого газу влітку 2017 року, а також бензину у листопаді минулого року.
Терентьєв також повідомив, що суди завершують розгляд оскаржень більш ранніх рішень АМКУ, – за 2016 рік, щодо стягнення штрафів з шести автозаправочних компаній за підвищення цін на бензин на споживчих ринках, яке мало ознаки узгоджених антиконкурентних дій.
Як відомо, рішенням від 28 жовтня 2016 року Антимонопольний комітет притягнув до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії компанії-операторів найбільших українських мереж автозаправок: ТОВ "Золотий екватор", ТОВ "ВОГ Рітейл" (обидва – бренд WOG), ПП "Окко нафтопродукт" (бренд OKKO), ТОВ "Альянс Холдинг" (бренд Shell), ПІІ "АМІК Україна" (бренд Lukoil / AMIC), ТОВ "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR) та ТОВ "Параллель-М ЛТД" (бренд Parallel).
При цьому, у листопаді 2017 року Вищий господарський суд України повністю задовольнив касаційну скаргу Антимонопольного комітету України у справі ПІІ "АМІК Україна". Цим рішенням ВГСУ фактично визнав правомірність рішення АМКУ про узгоджені антиконкурентні дії з боку мережі автозаправок "АМІК Україна" протягом 2013 – січня 2016 років.
Станом на початок січня тривали судові процеси щодо оскарження зазначених штрафів з боку Socar, WOG та ОККО.