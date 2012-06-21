Комісія Мін’юсту з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації запобігла захопленню розташованих у Запорізькій області агропідприємств «Агротіс» та «Агротіс плюс», які обробляють 9 тисяч гектарів землі.
«Попри те, що офіційно антирейдерські штаби вже припинили функціонувати, в областях, де виникає потреба, вони збираються й ефективно захищають аграріїв, — сказала заступник міністра юстиції Олена Сукманова. — Так сталося і цього разу, коли, дізнавшись про спробу рейдерського захоплення підприємств «Агротіс» та «Агротіс плюс», швидко спрацювали Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, місцева влада та правоохоронці».
За її словами, 17 січня Головному територіальному управлінню стало відомо про спробу рейдерського захоплення шляхом незаконної зміни реєстратором керівника та складу засновників, а вже наступного дня було оперативно скликано засідання антирейдерського штабу, де розглянуто цей випадок. Управління юстиції допомогло власникові підприємств скласти скаргу до комісії Мін’юсту.
Зміни у реєстр щодо цих фірм реєстратор вніс із порушенням законодавства, а саме на підставі документів, що не відповідають вимогам законів та інших нормативно-правових актів. «Проаналізувавши відомості, що містяться в державному реєстрі, встановлено, що нема сканованих копій деяких документів, неправильно складено протоколи, не відповідають встановленим вимогам посвідчувальні написи про засвідчення справжності підписів, протоколи та статут агропідприємства не пронумеровані, не скріплені печаткою та не містять інформації про кількість аркушів», — сказала Олена Сукманова.
Враховуючи ці порушення, комісія Мін’юсту скасувала неправомірні реєстраційні дії держреєстратора і поновила заявника як керівника та засновника цих підприємств. За порушення реєстратора було відлучено від доступу до реєстру на 4 місяці.
«Це черговий приклад, коли своєчасна реакція державних органів та їх спільна робота завадила шахраям прибрати до рук велике агропідприємство. Цього року в Запорізькій області це перше рейдерське захоплення сільгоспземель і, сподіваюсь, останнє», — зазначила Олена Сукманова.