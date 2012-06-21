У Сінгапурі велика група вчених підтвердила ефективність двох препаратів для профілактики коронавірусної інфекції. Про це йдеться в опублікованих у неділю, 25 квітня, результатів роботи, мова йде про гідроксихлорохін і спрей-антисептику з вмістом йоду.

Як говориться в звіті на сайті Національного університету системи охорони здоров'я (National University Health System), об'єктом дослідження стали 3037 здорових мігрантів, які були спрямовані на карантин у Сінгапурі, їм регулярно видавали ці ліки. Проаналізувавши дані про захворюваність, вчені підтвердили ефективність двох медикаментів для профілактики COVID-19.

Наголошується, в результаті перевірки коронавірус був виявлений під час карантину у 1681 особу (55.4%). У тих, хто приймав ліки від малярії гідроксихлорохін, захворюваність була трохи нижчою – 49%, а в тих, хто приймав оральний спрей повідон-йод ще нижчою – 46%.

При цьому вчені підкреслили, що йдеться саме про профілактику. Ці препарати не є елементами повноцінного лікування від COVID-19, а лише додатковим заходом для зниження захворюваності, в тому числі в місцях компактного проживання людей: в тюрмах, таборах біженців і так далі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»