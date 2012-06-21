Антитіла у людей, що перехворіли COVID-19, зберігаються мінімум півроку і зменшують ризик повторного зараження. Про це повідомив японський телеканал NHK з посиланням на дослідження медиків у Йокогамі.

Медики перевірили на антитіла 376 пацієнтів у віці 20-70 років, які перехворіли коронавірусом півроку тому, і встановили, що антитіла в їх крові зберігаються досі у 97% тих, у кого були легкі симптоми, і у 100% пацієнтів з важкими симптомами .

«Дослідники відзначають тенденцію наявності сильніших антитіл у тих, у кого захворювання протікало в більш важкій формі», – йдеться у повідомленні.

Ще через півроку вчені проведуть нове дослідження і з'ясують, чи збережуться антитіла протягом року після перенесеного захворювання.

Однак ще немає доказів того, що повторне захворювання людей з антитілами виключено. Медики в будь-якому випадку закликають бути обережними.

Яу уже повідомляв «Урядовий кур’єр» у Великобританії схвалили використання вакцини від COVID-19 Pfizer та BioNTech.

Пресслужба німецької компанії BioNTech повідомила, що було досягнуто згоди щодо поставок до Великобританії 40 мільйонів доз вакцини в 2020 і 2021 роках.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»