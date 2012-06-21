Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Фінські дослідники вивчили стійкість антитіл у людей, які хворіли на коронавірусну інфекцію шість місяців тому і більше, і прийшли до висновку, що навіть через дванадцять місяців після перенесеного захворювання, антитіла зберігаються.



Вчені протестували перехворілих навесні 2020 року: 1292 особи через півроку після зараження і 367 – через рік. 15% від перших і 13% від других перенесли коронавірусну інфекцію важко і лежали в лікарні.

Так, у 97% людей з досліджуваної групи були виявлені антитіла IgG через рік після зараження, йдеться в повідомленні Національного інституту охорони здоров'я і соціального забезпечення Фінляндії (THL). При цьому рівень імуноглобулінів у цьому випадку був на третину нижчим, ніж через півроку після зараження. У важких хворих рівень антитіл був значно вищим, і через рік після хвороби вони були присутні в організмі. Так, вчені зробили висновок про те, що якщо рівень антитіл спочатку був високим, вони збережуться і через рік.

«Дослідження рівнів антитіл після захворювання коронавірусом дає важливу інформацію, яка допоможе оцінити захист і тривалість дії вакцин», – говорить представник інституту Меріт Мелін.

Вчені кажуть, що наявні антитіла діяли проти нових штамів значно гірше, ніж проти початкового збудника. На думку дослідників, найкраще зі штамами бореться вакцинація, оскільки захист від захворювань заснована не тільки на антитіла, а й на клітинному імунітеті і клітинах пам'яті, які активуються при зустрічі з патогеном.