Британські вчені з'ясували, що імунітет до коронавірусу може сформуватися у пацієнтів, які раніше не хворіли на COVID-19, але перенесли інші захворювання.

Результати дослідження опубліковані на порталі Science.

Фахівці проаналізували зразки крові, які зібрали у жителів Великобританії в грудні минулого року до початку масштабного поширення коронавірусу.

Всього дослідники вивчили аналізи 302 осіб і виявили антитіла до коронавірус у 16 з них. При цьому, як наголошується, вони з'явилися у цих пацієнтів після зараження іншим «спорідненим» вірусом. Наприклад, антитіла людей, у яких була звичайна проcтуда, реагували на SARS-CoV-2. При цьому їх захисні білки відрізнялися від антитіл тих, хто був інфікований коронавірусом.

Вчені прийшли до висновку, що деякі люди можуть мати частку запозиченого раніше імунітету. Однак поки ефективність цієї імунного захисту від коронавірусу не доведена.

Раніше дослідження британських лікарів показали, що дефіцит вітаміну D може сприяти більш тяжкий перебіг коронавирусної інфекції. Медики, вивчаючи статистику, виявили, що в регіонах, де поширений сезонний дефіцит вітаміну D, частіше реєструються важкі випадки COVID-19.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»