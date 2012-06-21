Таку назву має мінівиставка, розгорнута у меморіальному будинку-музеї письменника, що розташований на околиці Лука міста Суми. В експозиції представлено листівки з портретами Антона Чехова в різні періоди життя й датовані початком ХХ століття і до сьогодення.
Як відомо, письменник відвідував Суми, зокрема Луку, про які залишив світлі й теплі записи. Він любив фотографуватися, завдяки чому збереглися численні світлини, зокрема на поштових листівках. Частина їх зберігається в музейній експозиції. Виставку присвячено 160-й річниці з дня народження письменника.