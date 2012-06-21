Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»

Фахівцям Черкаської обласної лікарні та Черкаської районної лікарні сьогодні вручили два апарати штучної вентиляції легень високого класу. Ці заклади — опорні у боротьбі з коронавірусною інфекцією, тож такий подарунок від благодійників — на часі.

Як розповіла керівник благодійного фонду «МХП — громаді» Тетяна Волочай, усього МХП виділив 84 мільйони гривень на боротьбу з COVID-19. Із них 55 мільйонів — на загальнодержавному рівні, 14 мільйонів надійшло на Черкаську область, 15 — на Вінницьку (в цих областях холдинг представлений найбільше). На Черкащині 70 відсотків коштів спрямували на засоби індивідуального захисту лікарів, решту — на обладнання. Найбільш вартісними і найпотрібнішими були апарати штучної вентиляції легень.

— Кілька разів замовляли такі апарати в постачальників, потім поставки з різних причин зривалися. Але ми зібрали спеціальну команду, яка й займалася закупівлями, щоб узяти саме те, що потрібно нашим медикам за найкращою ціною і в найкоротші строки, — розповіла Тетяна Волочай. — Ми стали ініціаторами платформи «Спільнодія», яка об’єднала бізнес, владу й громаду. Співпраця справді відбувається плідно. Лише в Черкаську обласну лікарню завезли обладнання на 4 мільйони 400 тисяч гривень.

Медики розповідають керівниці благодійного фонду Тетяні Волочай, якого ще потребують обладнання. Фото автора

Як розповів головний лікар Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник, один із апаратів ШВЛ, що були поставлені в рамках цієї співпраці раніше, сьогодні вже в роботі.

— Привезений сьогодні апарат став у лікарні шостим такого класу, — повідомив Олександр Миколайович. — Апарат дає більше шансів пацієнту пережити кризовий період хвороби. Мова не лише про пневмонії, а й про інші патологічні стани, що потребують подібної підтримки. Поки наявних апаратів вистачає, але ж бачимо, що кількість хворих зростає. Завдяки співпраці, персонал впевнений що може надавати якісну допомогу пацієнтам.

Станом на вчора в лікарні перебувало 17 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, ще 6 осіб — на діагностиці з підозрою на це захворювання. Загалом в області 173 хворих на COVID-19.