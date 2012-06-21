Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Фахівцям Черкаської обласної лікарні та Черкаської районної лікарні сьогодні вручили два апарати штучної вентиляції легень високого класу. Ці заклади — опорні у боротьбі з коронавірусною інфекцією, тож такий подарунок від благодійників — на часі.
Як розповіла керівник благодійного фонду «МХП — громаді» Тетяна Волочай, усього МХП виділив 84 мільйони гривень на боротьбу з COVID-19. Із них 55 мільйонів — на загальнодержавному рівні, 14 мільйонів надійшло на Черкаську область, 15 — на Вінницьку (в цих областях холдинг представлений найбільше). На Черкащині 70 відсотків коштів спрямували на засоби індивідуального захисту лікарів, решту — на обладнання. Найбільш вартісними і найпотрібнішими були апарати штучної вентиляції легень.
— Кілька разів замовляли такі апарати в постачальників, потім поставки з різних причин зривалися. Але ми зібрали спеціальну команду, яка й займалася закупівлями, щоб узяти саме те, що потрібно нашим медикам за найкращою ціною і в найкоротші строки, — розповіла Тетяна Волочай. — Ми стали ініціаторами платформи «Спільнодія», яка об’єднала бізнес, владу й громаду. Співпраця справді відбувається плідно. Лише в Черкаську обласну лікарню завезли обладнання на 4 мільйони 400 тисяч гривень.
Як розповів головний лікар Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник, один із апаратів ШВЛ, що були поставлені в рамках цієї співпраці раніше, сьогодні вже в роботі.
— Привезений сьогодні апарат став у лікарні шостим такого класу, — повідомив Олександр Миколайович. — Апарат дає більше шансів пацієнту пережити кризовий період хвороби. Мова не лише про пневмонії, а й про інші патологічні стани, що потребують подібної підтримки. Поки наявних апаратів вистачає, але ж бачимо, що кількість хворих зростає. Завдяки співпраці, персонал впевнений що може надавати якісну допомогу пацієнтам.
Станом на вчора в лікарні перебувало 17 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, ще 6 осіб — на діагностиці з підозрою на це захворювання. Загалом в області 173 хворих на COVID-19.