Черкащанка Марина Мальована наполегливо готується до міжнародного турніру з боксу, який відбудеться у Франції в березні наступного року. Ці змагання будуть важливим етапом підготовки до Олімпійських ігор у Токіо 2020 року. До складу тренерського штабу збірної країни, повідомили у відділенні НОК у Черкаській області, увійшов її батько й тренер Андрій Мальований. Багато любителів боксу пам’ятають красиву цьогорічну перемогу на профі-рингу, коли Марина ще в першому раунді нокаутувала опонентку з Грузії Анукі Цопурашвілі. Цей бій у Німеччині спричинив справжній ажіотаж, тож Мальовану вважають дуже перспективною спортсменкою зі значним послужним списком.
Боксом Марина займається з шести років. Проте глибинне розуміння цього спорту і його краси прийшло пізніше. Усі побоювання та страхи допоміг подолати батько. Звісно, неприємно одержувати удари в голову, мати синці, ламати ніс, але ці дрібниці, як каже спортсменка, нічого не варті порівняно з відчуттям перемоги, коли стоїш на п’єдесталі і всі бачать прапор твоєї країни. П’ятнадцятирічною вона стала чемпіонкою Європи, майстром спорту, була чемпіонкою України серед юніорів, потім серед молоді, далі у дорослому боксі, згодом перейшла в Олімпійську вагову. Цього року дебютувала на профі-рингу. Виступає за німецький клуб First Punch.