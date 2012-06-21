Apple запустила тестову веб-версію додатка Apple Music. Її зовнішній вигляд вже можна оцінити з браузера.
Вона не сильно відрізняється від того, як сервіс представлений в додатку. Як повідомляє Bloomberg, так само додаток Apple Music буде виглядати в оновленнях для MacBook, які вийдуть наприкінці року.
Раніше Apple створювала веб-версії тільки для iCloud і iWork, більше не для жодних інших додатків. Журналісти зазначають, що компанія вирішила запустити Apple Music для браузерів в рамках конкуренції з Spotify з найпопулярнішим музичним стрімінговим сервісом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»