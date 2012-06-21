Компанія Apple, яка зосередилася на своєму сервісному бізнесі як головному джерелі майбутнього зростання доходів, тепер може претендувати на нову назву для свого сервісу цифрових платежів Apple Pay.
Згідно з новими даними дослідницької фірми eMarketer, що займається цифровим маркетингом, Apple Pay перевершила мобільний додаток Starbucks як найпопулярніший спосіб здійснення мобільних платежів в Сполучених Штатах Америки. EMarketer повідомляє, що в 2019 році Apple Pay використовуватимуть понад 30 мільйонів користувачів в Сполучених Штатах, в той час як Starbucks матиме трохи більше 25 мільйонів користувачів.
Причини зростання використання Apple Pay прості. Все більше рітейлерів додали системи для точок продажів, які включають технологію NFC (Near Field Communication), яку Apple Pay використовує для обробки транзакцій покупки, і Apple Pay також можна використовувати в різних магазинах. Додаток Starbucks, який використовує традиційні штрих-коди для сканування продуктів, можна використовувати тільки в магазинах Starbucks.
Дані eMarketer підтверджують оптимістичні коментарі Apple з приводу зростання Apple Pay. Коли в липні компанія повідомила про фінансові результати за третій квартал, генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що Apple Pay обробляє понад 1 мільярд транзакцій в місяць, і його використання зростає швидше, ніж у PayPal.
Apple не розкриває, скільки грошей вона заробляє на транзакціях Apple Pay. Але в третьому кварталі Apple заявила, що отримала 11,46 млрд доларів від сервісів, які крім Apple Pay включають продаж у додатках App Store, Apple Music і iCloud.
З точки зору популярності використання мобільних додатків слідом за Apple Pay і Starbucks третє і четверте місце посіли Google Pay з 12,1 мільйонами користувачів і Samsung Pay з 10,8 мільйонами користувачів додатків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»