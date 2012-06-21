Інсайдерська інформація про те, що корпорація Apple планує випустити і презентувати SE 2, періодично з'являлася ще з весни 2018 року, однак вона не підтвердилася на ділі.
Нещодавно про новинку знову заговорили користувачі Мережі. За інформацією інсайдерів, SE 2 буде презентовано в березні 2019 року, а в продажу «яблучний» гаджет з'явиться на початку літа.
Новий гаджет повинен скласти конкуренцію найдорожчій моделі з презентованих цього року – iPhone XR. Очікується, що новий смартфон буде оснащений дисплеєм, який займе до 85% передньої панелі, а також технологією розпізнавання обличчя Face ID. Можливо впровадження в гаджет технології бездротової зарядки.
Вартість і докладні характеристики гаджета поки невідомі. За припущенням експертів, він повинен надійти в продаж за ціною 525 доларів США. У разі більш високу ціни успішність продажів SE 2 в Індії та Китаї може стояти під питанням.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»