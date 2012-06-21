Американська компанія Apple сьогодні презентує свій новий флагманський смартфон iPhone 8. Захід відбудеться в приміщенні штаб-квартири компанії в каліфорнійському місті Купертіно. Крім iPhone 8, Apple сьогодні маєнамір презентувати смартфони iPhone 8 Plus і iPhone X, а також нову модель смарт-годиника Apple Watch. Трансляцію веде канал Apple Event на YouTube.
"ЯБЛУЧНА" ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Apple презентує iPhone 8. Онлайн-трансляція
Американська компанія Apple сьогодні презентує свій новий флагманський смартфон iPhone 8. Захід відбудеться в приміщенні штаб-квартири компанії в каліфорнійському місті Купертіно. Крім iPhone 8, Apple сьогодні маєнамір презентувати смартфони iPhone 8 Plus і iPhone X, а також нову модель смарт-годиника Apple Watch. Трансляцію веде канал Apple Event на YouTube.