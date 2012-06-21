Компанія Apple анонсувала випуск нового покоління бездротових навушників AirPods Pro. Про це повідомляється в прес-релізі компанії.
«AirPods - найвищий показник продажів навушники в світі. Досвід налаштування одним дотиком, неймовірний звук і культовий дизайн зробили їх улюбленим продуктом серед користувачів Apple, а з AirPods Pro ми виводимо їх магію на новий рівень », - заявив Філ Шиллер, старший віце-президент Apple по всесвітньому маркетингу.
Відзначається, що гаджет має оновлений дизайн. Бездротові навушники також отримали функцію активного шумозаглушення.
У AirPods Pro використовуються два мікрофони і спеціальне програмне забезпечення, яке адаптує звук в кожному навушнику в залежності від оточення користувача 200 раз в секунду. Як стверджують в Apple, перший мікрофон повернений назовні і виявляє зовнішні звуки для аналізу навколишнього шуму. Потім AirPods Pro створюєть еквівалентний антішум, щоб усунути зовнішній шум, перш ніж він досягне вух слухача. Другий спрямований всередину мікрофон прислухається до вуха, і навушники відсікають лишній шум.
Ще однією особливістю нових навушників виробник називає адаптивний еквалайзер (Adaptive EQ), який автоматично налаштовує низькі і середні частоти музики на форму вуха користувача. Також в них є підсилювач з високим динамічним діапазоном і динамік з низьким рівнем спотворень, здатний відтворювати бас до 20 Гц.
Крім того, користувач отримає можливість перемикатися на звуки зовнішнього світу за допомогою «прозорого» режиму. Також в гаджет буде включено функцію спільного доступу до аудіо і спеціальний тест рівня і якості звуку.
Їх вартість складе 328 доларів США.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»