У мережі з'явилася інформація, яка повинна потішити всіх фанатів компанії Apple – згідно з даними анонімних джерел з Китаю, запущено тестове виробництво довгоочікуваного недорогого iPhone SE 2, який насправді буде називатися iPhone 9.
Нині виробництво смартфона носить тестовий характер – повномасштабний запуск виробничих процесів намічений на лютий 2020 року. Але ймовірно, що повноцінний анонс новинки відбудеться вже в березні.
Судячи з останніх даних, iPhone 9 буде максимально схожий зовні на iPhone 8, тобто отримає 4,7-дюймовий дисплей, а також сканер відбитку пальців Touch ID в кнопці Home. Зате за «начинкою» смартфон буде ближчим до повноцінних флагманських гаджетів компанії, таких як iPhone 11, так як в якості основи в ньому буде використовуватися процесор Apple A13. Оперативної пам'яті в пристрої очікується 1 ГБ, а цінник складе приблизно 479 доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»