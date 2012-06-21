А також встановить ціну нижче, ніж у конкурентів

Останнім часом мережею ходить багато чуток про перший гнучкий смартфон Apple. Спочатку йшлося про форм-фактор близький до Galaxy Z Fold 2. Нині, більш авторитетні інсайдери повідомляють зовсім іншу інформацію.

Так, майстер витоків Джон Проссер опублікував свіжу порцію данних. Із них випливає, що перший гнучкий iPhone буде більше схожим на Galaxy Z Flip і новий Motorola Razr, тобто виявиться розкладачкою. Таким чином Apple має намір домогтися більшої компактності свого незвичайного флагмана.

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Також Проссер заявляє, що його джерела повідомили про відносно невисоку ціну першого складного iPhone. Так, ціна пристрою очікується в районі 1500 доларів (понад 43 тисячі гривень). Так, з одного боку це складно назвати низькою ціною. Але з іншого, в порівнянні з цінником Galaxy Z Fold або Huawei Mate X, вона стає вже куди більш привабливою, особливо з урахуванням любові Apple завищувати ціну iPhone.

Нагадаємо, що анонс першої розкладачки Apple очікується вже в кінці 2022 року, одночасно з iPhone 13.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

