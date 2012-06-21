Розпочав роботу новий онлайн-інструмент за урядовою програмою «Доступні ліки». У зручному форматі можна знайти всі аптеки, що працюють за цією програмою в радіусі семи кілометрів від медзакладів із сімейними лікарями, педіатрами, терапевтами. Пошук потрібної аптеки стане максимально зручним і швидким, бо дає змогу знайти найближчу до лікарні аптеку й отримати лікарські засоби (http://texty.org.ua/d/2019/medical_reform/#/apteky). Це стане в пригоді й місцевій владі та бізнесу — білі плями в медичній інфраструктурі стануть очевиднішими.
Інструмент показує, скільки пацієнтів із деклараціями обслуговує конкретний заклад та чи достатньо в означеному радіусі від нього аптек, які підтримують програму «Доступні ліки». Поблизу одного їх може бути 57, натомість навколо іншого — жодної, повідомляє пресслужба Мінцифри.
Візуалізація інформації допоможе власникам аптечних мереж зрозуміти, як варто розширювати бізнес для задоволення попиту на ліки. Це стосується й комунальних аптек — їм місцева влада може допомогти комп’ютеризуватися, щоб долучитися до програми «Доступні ліки».