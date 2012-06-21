Під час зустрічі заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої із заступником голови Еміратської частини Міжурядової комісії, заступником міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва Мохаммедом Шарафом було зазначено, що Україна та Об’єднанні Арабські Емірати зацікавленні у поглибленні торгово-економічних відносин в АПК та у розвитку нових спільних проектів, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
«За результатами 2017 року товарообіг аграрними та харчовими товарами між Україною та ОАЕ склав $180 млн, з яких $170 млн припадає саме на експорт українських продуктів. Ми раді відмітити позитивну динаміку в розвитку наших торговельних відносин та продовжуватимемо нашу активну співпрацю з колегами з ОАЕ для того, щоб обсяги двосторонньої торгівлі зростали і надалі. При цьому ми вбачаємо значний потенціал у реалізації двосторонніх проектів в АПК, від зеленої енергетики та зрошування до логістики та інфраструктури», – заявила Ольга Трофімцева.
Вона додала, що важливим завданням у торговій площині є диверсифікація товарної структури як українського експорту до ОАЕ, так і нашого імпорту з цієї країни. Як зазначила Ольга Трофімцева, серед товарних груп, які можуть в більших обсягах експортуватись на ринок ОАЕ, є мед, кондитерські вироби та вироби із шоколаду, м’ясо та субпродукти, овочі та фрукти, бобові та вироби з них, весь спектр органічних продуктів та багато інших.
Варто зазначити, що експорт українських аграрних товарів до ОАЕ у 2017 році становив $170,2 млн. З них: олія - $57,8 млн, яйця пташині - $30,1 млн, насіння олійних культур - $28,9 млн, м’ясо та субпродукти з нього - $19,1 млн, зернові злаки - $9,7 млн, овочі - $3,6 млн, цукор - $2,2 млн. Імпорт становив майже $10 млн: чай та кава - $9,1 млн, тютюн - $0,5 млн, ефірні масла - $0,3 млн.
Зі свого боку Мохаммед Шараф додав, що ОАЕ дійсно бачать в Україні дуже сильного гравця на світових аграрних та харчових ринках і цінують нашу країну як надійного партнера, який може ефективно та на основі довгострокових взаємовигідних відносин бути важливою складовою забезпечення продовольчої безпеки ОАЕ.
Восени поточного року, за словами Ольги Трофімцевої, очікується візит в Україну Міністра з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища ОАЕ Тані Ахмед Аль Зеюді. В рамках його приїзду планується підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів у сфері сільського господарства та продовольства. Мета його – сприяння активізації двостороннього торговельно-економічно та інвестиційного співробітництва в аграрній сфері.