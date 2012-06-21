Інститут реалізації арештованих у кримінальному провадженні активів успішно діє у багатьох країнах світу. Віднедавна запроваджений він і в Україні. Його започаткування було передбачене низкою міжнародних актів, а також низкою міжнародних зобов’язань України.
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на підставі судового рішення здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їхньої економічної вартості шляхом: передачі активів в управління на підставі договору управління та розпорядження — реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням коштів на депозитних рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження.
Днями відбулися перші торги арештованим майном, яке Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — Національне агентство), передало для реалізації на електронному аукціоні OpenMarket. 20 листопада було успішно реалізовано три з п’яти транспортних засобів. Від продажу автомобілів на рахунки Національного агентства вже надійшло понад 1,5 млн грн.
Всі автівки були реалізовані з підвищенням стартової ціни в середньому з 10 до 80 тис. грн.
У зв’язку з повідомленням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України два транспортні засоби були зняті з реалізації з огляду на те, що станом на дату електронних торгів арешти на них не діяли.
«Національне агентство діє у правовій площині й належно виконує приписи закону. У разі скасування арешту майна воно знімається з реалізаці», — наголосив Голова Національного агентства Антон Янчук. — Одне з ключових завдань відомства на наступний рік — це створення та повноцінний запуск реєстру арештованого майна, що дасть можливість, зокрема, оперативно одержувати достовірну інформацію про дію арештів у кримінальному провадженні».
Водночас Національне агентство цього тижня передало на реалізацію ще п’ять транспортних засобів. Електронні торги відбудуться до кінця поточного року. Очікуваний обсяг надходжень від їх продажу становить понад 2,5 млн грн.
Відповідно до закону, кошти від реалізації транспортних засобів будуть перераховані на спеціальний депозитний рахунок.
Нагадаємо, що у жовтні 2017 року Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України на підставі судового рішення у кримінальному провадженні передала в управління Національному агентству арештоване майно, серед якого — 22 транспортні засоби.
Катерина БРАТКО
для «Урядового кур’єра»