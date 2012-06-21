На півдні Туреччини знаходиться неймовірно давній храм, який з давніх давен отримав жахливе ім'я – «портал до пекла». Протягом багатьох століть біля храму виявляли багато незрозумілих смертей: будь-яка тварина, яка знаходилася біля цього місця, померла за таємничих обставин.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Історичні факти
Інформація із давньогрецьких письмових джерел така: люди уникали відвідування цей древній храм через страх смерті. Відомий давньогрецький історик і географ Страбон називав це місце смертельним.
«Цей простір наповнений парою, настільки туманною і напрочуд щільною, що практично нічого перед собою не бачиш», – писав він. «Будь-яка тварина, яка проникала всередину, зустрічала моментальну смерть. Я кинув горобців, і вони відразу позбулися духу і впали на землю мертвтми».
Його записи дійсно були правдивими, оскільки археологи нещодавно знайшли скелети горобців біля входу в храм. Також на цьому місці археологи виявили колони, на яких є написи імен богів підземного світу, залишені, як у молитва за порятунок від смерті.
Дихання Аїда або смертельні пари?
Однак тепер вчені розгадали таємницю. Це не було дихання Аїда, міфологічного бога царства мертвих, який позбавив тварин життя. Причина дуже прозаїчна: смертельна концентрація CO2 газу була виявлена біля входу в храм, який знаходиться в стародавньому турецькому місті Гієраполіс.
За словами археолога з Італії Франчески Д'Андрії, страшні характеристики цього місця можна побачити практично відразу: «Ми могли побачити справді смертельні свідчення під час розкопок», – сказав він. «Птахи, коли вони намагалися підлетіти до храму, миттєво гинули від парів вуглекислого газу». Д'Андрія також підтвердила чутки про те, що священики принесли в жертву богів підземного світу биків, галюцинуючись від токсичних парів.
Пари CO2, виявлені в цьому місці, були смертельними для живих істот. Археологи вважають, що храм знаходиться на лінії тектонічного розлому. «У гроті під храмом Плутона було виявлено, що концентрація СО2 у смертельній концентрації – до 91%», – йдеться в дослідженні. «Дивно, але ці пари все ще виходять, вони забруднюють навколишнє середовище кілька тисяч років і їх концентрація така, що вони й далі вбивають різних комах, птахів і навіть ссавців».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»