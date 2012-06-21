У Швеції вчені за допомогою нової технології сканування виявили в містечку Тумлехєд невидимі людському оку зображення риб, тварин і човнів, нанесені на скелю людьми кам'яного віку.
Про відкриття розповідається на сайті Гетеборзького університету. Передову технологію, розроблену американським космічним агентством NASA, вчені застосували на археологічній ділянці, де раніше вже були виявлені стародавні петрогліфи.
Відтворені зображення відносяться до пізнього кам'яного віку. Вони стерлися від часу і їх уже не видно неозброєним оком. Сканер допоміг ідентифікувати низку піктограм. Стародавні автори зобразили на скелі фігурки мисливців, риб і лося, а також багато зламаних ліній, що зображають морські хвилі.
У цих піктограмах археологи розгледіли доісторичні кораблі. Вони кажуть, що зображення древніх кораблів, носи яких були прикрашені головою лося, на території Швеції раніше не зустрічалися, але такі малюнки знаходили в Фінляндії.
На думку вчених, наскальні зображення доводять, що люди кам'яного віку були мореплавцями і добре знали закони навігації. За допомогою човнів вони рибалили і полювали, причому, судячи з усього, долали морем дуже великі відстані.
Датувати піктограми також допомогли нові технології. Археологи вважають, що малюнки були створені між 4200-2500 роками до нашої ери. На їхню думку, в цілому картина зображує людей, які припливли на своїх кораблях з далеких країв на західне узбережжя сучасної Швеції, щоб полювати на тюленів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»