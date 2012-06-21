Польські археологи, проводячи розкопки на території Єгипту, знайшли матеріальні свідчення того, що саме тут, в Олександрії, знаходився найдавніший на нашій планеті університет. Він був відкритий в V столітті і продовжував функціонувати до VII століття.
Виявлені під час розкопок тринадцять лекційних залів університету вміщували більше п'яти тисяч студентів одночасно.
Аудиторії знаходилися поруч з портиком римського театру в східній частині Олександрії. Як відомо, в тому ж місті розташовувалася найбільша бібліотека давнини, заснована в 295 році до нашої ери.
До цих пір вважалося, що першим в світі університетом був каїрський Аль-Азхар, з факультетами мусульманського права, інженерним, сільськогосподарським, медичним та іншими, заснований в Х столітті при однойменної мечеті.
Паризький університет Сорбонна набагато молодше, він був заснований в 1150 році.