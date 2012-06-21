Наскальні гравюри, виявлені ізраїльськими археологами на древніх дольменах, дозволяють краще зрозуміти культуру будівельників цих гігантських похоронних структур.
Про це, посилаючись на офіційних представників Управління старовини Ізраїлю, повідомляє "Урядовий кур'єр".
Дольмени, на яких були виявлені цінні для науки малюнки, це гігантські споруди поховального характеру, побудовані 4000- 4500 років тому. Вивченням древніх гравюр зайнялися представники Управління старовини Ізраїлю, а також співробітники коледжу Тель-Хай.
«Серед малюнків, які ми вивчили, є зображення людей і тварин. Зокрема – диких корів, антилоп і гірських козлів. Одна з кам'яних структур прикрашена вирізаними геометричними фігурами», – розповідають дослідники, відзначаючи, що дольмени з вирізаними малюнками розташовані на Голанах і в Галілеї.
Вчені кажуть, що культура людей, які створили дольмени, досі практично не вивчена, тому малюнки, якими покриті ці гігантські кам'яні споруди, є найціннішим джерелом інформації про зниклу древню цивілізацію. За словами археолога Урі Бергера, який очолив проєкт, зараз вчені продовжують ретельно вивчати знахідки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»