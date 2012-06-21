Єгипетські археологи, які проводять розкопки в регіоні ель-Бохейра в черговий раз натрапили на унікальну знахідку. Дослідникам вдалося розкопати давню споруду, в якій виготовляли і зберігали вино. Винокурня була частиною археологічного комплексу, разом з житловими приміщеннями. Фахівці вважають, що прес для винограду має відношення до греко-римського періоду в історії країни, який тривав з 4 століття до нашої ери по 4 століття нашої ери. Цю інформацію розповів представник міністерства стародавніх пам'ятників Єгипту.
Єгипетські вчені хочуть ретельніше вивчити знайдені предмети, щоб розібратися в стародавньою технологією виготовлення вина. На місці, де були знайдені амфори, археологи виявили фрагменти стіни, побудованої з цегли і вапнякових блоків. Конструкція була досить товстою, тому експерти вважають, що це сприяло кращому збереженню вина. З історії відомо, що в античні часи, греки і римляни вважали виноградний напій з цих місць одним із найсмачніших. Недалеко від розкопаного преса, вчені виявили фрагменти кольорової мозаїки. Дослідники вважають, що тут проживав господар виноробні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»