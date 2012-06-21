В Єгипті археологічна місія Нью-Йоркського університету ISAW по чолі з Самеха Іскандером при проведенні земляних робіт у храмі фараона Рамзеса II в Абідосі виявила в південно-західному куті будівлі тайники, наповнені артефактами і припасами.
Повідомлення про відкриття з'явилося на сайті Міністерства у справах старожитностей Єгипту. Наукова місія виявила десять великих таємних комор у храмі, який був побудований при фараоні Рамзесі II.
Комори змурували з глиняної цегли, а самі споруди прилягали до стін храму. Ці комори використовувалися в якості зерносховищ. Крім того, в них зберігали різні ритуальні предмети і обладнання.
У нішах, вирізаних в стінах комор, були знайдені дванадцять голів і кістки жертовних биків Апісів. Крім того, під підлогою храмового палацу був виявлений повний скелет бика, ретельно похований.
Також археологи знайшли безліч залишків продуктів харчування, кольорові таблички з написом «трон Рамзеса II», мідні будівельні інструменти, глиняний посуд, прикрашений ієрогліфічними написами, і овальні точильні камені.
Як повідомив Мустафа Вазирі, генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту, усі ці «скарби», ймовірно, були поховані в 1279 році до нашої ери під час будівництва храму.
За словами Самеха Іскандера, таблички зі згадкою трону Рамзеса II підтверджують, що цей храм дійсно був побудований в період його правління, а не в час правління його батька. З цього приводу у вчених досі немає єдиної думки.
«Це відкриття змінило зовнішній вигляд Абідоса і пролило світло на наше розуміння значення цього храму в XIII столітті до нашої ери, - сказав Іскандер. - Те, що кістки жертовних биків були вкладені в стіни, говорить про те, що цей храм вважався тоді священним місцем».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»