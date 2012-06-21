Ізраїльські археологи опублікували дослідження, в якому описані безпрецедентні наскальні зображення. Вони були знайдені в дольменах бронзового століття, а їх вік може досягати 4200 років.

Як повідомляє Times of Israel, наскальні гравюри були виявлені при обстеженні чотирьох величезних дольменів в Галілеї і Голанах на півночі Ізраїлю. Археологи називають ці споруди гробницями бронзового століття, хоча останків у них не знаходили.

Дольмени в Іегудійском заповіднику цікаві вже самі по собі. Вони є воістину гігантськими, а їх вік становить близько 4000-4200 років. Однак головною їх особливістю виявилися вибиті на камені малюнки, багато з яких не мають собі аналогів.

Одне з таких зображень вчені назвали древнім смайликом. Воно виглядає як людське обличчя, вирізане на зовнішній стороні каменю. На думку вчених, дві пари коротких ліній зображують очі, а довга лінія під ними – рот. Дійсно, цей камінь цілком можна прийняти за величезний смайлик.

У своїй статті автори висувають припущення, що цей «смайлик» є рукотворним. Розташування ліній і форма самого каменю, схожі на форму людського обличчя, вказують на те, що це може бути єдиний у своєму роді стародавній твір мистецтва.

Вчені намагалися провести паралелі, але нічого не вийшло – подібного зображення в контексті дольменів не знаходили ніде в світі, хоча дольмени досить поширені. Залишається питанням і те, з якою метою древній художник перетворив камінь у «смайлик»? Можливо, це був невідомий культовий символ.

Ще одним унікальним наскальних малюнком є 4200-літнє зображення цілого стада тварин. Воно змінює погляди археологів на маловідомі народи, які створили тисячі величезних кам'яних дольменів, які є в Голані і Галілеї.

В одній із стародавніх кам'яних похоронних камер було виявлено шість різних тварин, висічених на скелі. На панелі чітко видно тварини в різних позах, деякі з них навіть дивляться одна на одну.

«Це перший випадок, коли ми бачимо такий тип наскального мистецтва у дольменах на Близькому Сході, – сказав археолог Ізраїльського управління старожитностей Урі Бергер. – Ми можемо сказати напевно, що це і є композиція. Вона щось значила для культури, яка спорудила цей дольмен».

Не менш цікаві малюнки були виявлені і всередині багатокамерного дольмена, який, можливо, є найбільшим на Близькому Сході. Вони складаються з 14 унікальних, схожих на тризуб, зображень.

Ці гравюри вирізані на стелі камери, побудованої з масивних базальтових плит. Зверху вони накриті величезною плитою, вага якої майже 50 тонн. З її внутрішнього боку і вирізані «тризуби» довжиною 25 сантиметрів кожен. Всі вони збудовані в ряди і орієнтовані в одному напрямку, немов рухаються з північного сходу на південний захід. До речі, ці малюнки також є єдиними в своєму роді – раніше наскальних «тризубів» на Близькому Сході не знаходили.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»