Мадридський національний археологічний музей опублікував результати експертизи, яка тривала два роки. За її результатами, однією з мумій, яка була обгорнута дорогоцінними каменями і пов'язками із заклинаннями, був священик Неспамеду, особистий лікар-офтальмолог фараона Птолемея II і, можливо, також Птолемея III.
Завдяки томографії аналізу тепер встановлено, що Неспамеду був священиком, який жив між 300 р до н.е. і 200 м до н.е. і працював в клініці Імхотепа-Асклепія в Серапеумі Саккари (Мемфіс) і в Олександрії. Пізніше він став особистим лікарем фараона Птолемея II. Про це повідомляють археологи Мерія дель Кармен Перед Діс та Хав'єр Карраско.
Немає сумнівів, що Неспамеду був високопоставленим чиновником, у якого було достатньо грошей, щоб підготувати своє тіло до подорожі в загробне життя. Але, на думку експертів, саме обереги і таблички, що зберігаються в його пов'язках, є найбільш показовими. Дві групи з восьми дощечок з заклинаннями були виявлені на різних частинах тіла мумії, які відображають чотирьох синів божества Гора. На двох інших меморіальних дошках зображено богині Ізіда і Нефтіс, в той час як зображення муміфікації трупа разом з богом Анубісом були знайдені біля ніг Неспамеду.
Є також дві таблички із зображенням бога Тота і Ока Гора. Ці символи мають магічне значення, які захищають і очищають разом із сонячним символом, що позначає космічну стабільність. Тота можна вважати покровителем офтальмологів, так як саме він повернув око Гору після того, як він втратив його в битві з Сетом. Пізніше Гор повісив своє око на небо і той став Місяцем.
Що ж до Неспамеду, то відомо, що він заснував школу офтальмологів прямо в храмі, в якому лікував своїх пацієнтів. Якщо бути точніше, то була побудована ціла каплиця, присвячена здоров'ю, і люди приїжджали з найвіддаленіших куточків Єгипту в пошуках чудодійних ліків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»