Археологи під час розкопок печери в Південній Кореї виявили найдавніші в світі рибальські грузила. Знайдені предмети свідчать про те, що люди освоїли складні способи вилову риби 29 тисяч років тому, на 19 тисяч років раніше, ніж вважалося дотепер.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
За словами директора музею університету Енсе Хан Чан-Гуна, залишки органічних фрагментів на грузилах уточнюють початок історії винекнення рибної ловлі. Досі вчені вважали, що древні люди почали рибалити 10 тисяч років тому.
Всього вченими було виявлено 14 грузил, виготовлених із вапняку. Грузила знайшли в повіті Чонсон у червні цього року.
Раніше вважалися, що найдревнішими грузилами є артефакти, знайдені в Японії у префектурі Фукуї і південнокорейському місті Чхонджу. Вік цих предметів – близько 10 тисяч років. Нове відкриття говорить про те, що люди активно добували рибу за часів верхнього палеоліту.
Вапнякові грузила важать від 14 до 52 грамів. Їх діаметр становить від 37 до 56 мм. Артефакти мали борозенки. Грузила підвішувалися до нижньої частини рибальської сітки, яка використовувалася для вилову невеликих риб у неглибоких струмках.
Вчені також виявили в печері Маедун скам'янілі кістки риб та інших тварин, а також кам'яні знаряддя праці.
Раніше найдавнішими рибальськими пристосуваннями вважалися гачки з раковин морських молюсків віком близько 23 тисяч років. Вони були знайдені на одному з південних японських островів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»