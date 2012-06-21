В Індонезії археологи виявили найстаріший у світі наскальний живопис, що зображає сцену полювання печерних людей. Зображенню майже 44 000 років. На малюнку зображено групу наполовину людей, наполовину тварин, що полюють на ссавців зі списами або мотузками. За словами вчених, це найдавніше свідчення того, що ми можемо уявити про існування давніх людей.

За словами групи археологів з Університету Гріффіта з Австралії, які виявили доісторичний наскальний живопис, картина розкриває походження сучасного людського пізнання світу.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature, повідомляється про найдавніший у світі образний твір мистецтва, знайдений у 4 вапнякових печерах Леанг Булу Сіпонг на острові Сулавесі.

Доісторичне печерне мистецтво забезпечує найбільш пряме розуміння стародавніх історій. Печерне мистецтво верхнього палеоліту Європи близько 21-14 тисяч років тому зображує взаємодії людини і тварини у сценах полювання.

Два професори з Австралійського університету, Максим Оберт і Адам Брамм, та їх колеги визначили, що печерному живопису шириною 4,5 метра не менше 43 900 років. На монохромній картині зображено фігуру, схожу на людину, що полює на шести тварин: двох свиней і чотирьох карликових буйволів. На малюнку зображені як мінімум вісім людиноподібних істот зі списами та мотузками.

Взявши зразки вапняку зі стін печери, вчені досліджували їх в лабораторії. Тисячоліттями в його мікропори проникала вода залишаючи осад, зокрема радіоактивний уран. Згодом він розпадався, перетворюючись на торій. Виявлення цих ядер в шарі, що накопичився над поверхнею малюнка, вказало на його мінімальний вік – 43,9 тисячі років. Якщо ця оцінка вірна, то малюнок на кілька тисяч років старший за найдавніші відомі зразки фігуративного живопису з Європи і на 20 тисяч років – за найдавніше європейське зображення полювання.

Найпростіші зображення у вигляді крапок, зигзагів і ліній археологи знаходили і раніше: в іспанській печері вони датовані віком 65 тисяч років і, можливо, були залишені ще неандертальцями. Однак фігуративний живопис, наприклад зображення птахів, вимагає куди більшої майстерності і розвиненого мислення. Тим більше – зображення напівлюдей, напівзвірів, яке, мабуть, вплетене в складну міфологічну картину світу.

За словами дослідників, схожі на людину фігури і тварини були намальовані одночасно, у тому ж стилі і техніці, темно-червоною фарбою. Археологи вважають, що зображення напівлюдських, наполовину тварин істот передбачає, що релігійне розуміння відносин між людиною і твариною стало частиною печерного мистецтва Індонезії задовго до появи людського печерного мистецтва в Європі.

A - фотографія малюнків на камені. В - схема малюнків з результатами уранового датування. С - збільшене зображення теріантропії (Ther). D - малюнок бика і теріантропія поруч з ним.

Всього на малюнку можна розрізнити 14 фігур. З них шість – це звірі: дві свині (імовірно, індонезійські бородавчасті, Sus celebensis) і чотири карликові буйволи (аноа, Bubalus sp.). Решта 8 – антропоморфні фігури з окремими рисами тварин. Деякі з них тримають у руках довгі тонкі об'єкти, які можна прийняти за дротики або мотузки. При цьому уранове датування показало, що всі фігури були намальовані в один і той же час – таким чином, перед нами єдина сцена. А судячи з того, що на малюнку дичина біжить прямо на людей, що стоять в ряд, можна припустити, що це зображення стратегічногої полювання: частина племені виганяє звірів з укриттів, а ловці намагаються зловити їх живцем за допомогою мотузок.

Острів Сулавесі, де зробили незвичайну знахідку – одне з найбільш ранніх відомих місць поселення Homo sapiens. У 2014 році група археологів виявила в одній з вапнякових печер малюнок віком 40 тисяч років.

«У цьому районі Сулавесі є 242 відомих місця печерного мистецтва, і, ймовірно, ще сотні чекають відкриття», – зазначив автор дослідження Максим Оберт з Університету Гріффіта.

Вчені вважають, що недавно виявлений наскальний живопис передбачає, що палеолітичне мистецтво не еволюціонувало поступово від простого до складного 35 000 років тому насамперед, у Південно-Східній Азії. Професор Максим Оберт додав, що всі основні елементи розвиненої художньої культури з'явилися в Сулавесі 44 000 років тому, включаючи фігуративне мистецтво, сцену і зображення напівлюдей і напівтварин.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»