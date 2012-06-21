У Туреччині археологи під час проведення розкопок у стародавньому місті Пергамі знайшли флакон із залишками парфумерного масла, яке було виготовлено майже 2500 років тому.
Як повідомляє Daily Sabah, знахідка була зроблена у так званому Нижньому місті. Вважається, що там жили пересічні городяни, а еліта жила у Верхньому місті. Вчені не очікували, що виявлять таку цінну знахідку в бідних кварталах.
Археологи розкопали непогано збережений флакон із залишками парфумерного масла – «арібалос». Парфуми датували VI-VII століттями до нашої ери. Ця знахідка проливає нове світло на історію Пергама. Вчені тепер припускають, що цивілізація у цьому регіоні з'явилася раніше, ніж вважалося досі.
Пік розквіту Пергама зазвичай пов'язують з римським періодом, за часів якого і був збудоване розкішне Верхнє місто. Там у величних палацах жили царі і їх найближче оточення, тут розташовувалися і всі головні храми. А ось архітектура Нижнього міста відрізняється простотою стилю.
Поряд з керамічним флаконом археологи знайшли фібулу – голку, яка використовувалася в якості застібки для одягу. Вона датована тим же періодом, що і флакон з маслом. Дослідження показало, що ця фібула була предметом розкоші. Як два цих дорогих за мірками того часу артефакти опинилися на території Нижнього міста, поки невідомо. Знахідки виставлять у місцевому музеї.
ДОВІДКА «УК»
Стародавнє місто Пергам було розташоване у 26 кілометрах від нинішньої берегової лінії Егейського моря. Воно знаходилося на північний захід від сучасного турецького міста Бергам у провінції Ізмір. Його руїни вперше були виявлені в 1870-х роках німецьким інженером Карлом Хуманн.
У цьому древньому місті був амфітеатр, який міг вмістити 50 тисяч чоловік, театр на 30 тисяч глядачів, друга за величиною бібліотека у стародавньому світі, а також перша лікарня стародавнього світу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»