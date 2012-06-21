Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У Римі під час реставрації мавзолею Августа виявили рідкісний камінь, що позначає кордон Риму, що датується правлінням імператора Клавдія. При цьому камінь був закопаний у землю на місці сімейної гробниці, де були поховані рештки самого Клавдія. Археологи вже заявили про надзвичайну важливість цього відкриття, адже всього в Римі було виявлено лише 10 подібних каменів, причому з моменту виявлення останнього пройшло 100 років.

За легендою, померій (лат. Pomerium) – антична межа, що позначала священні межі міста Риму, його сакральна межа, була межею міста, прокладена Ромулом 21 квітня 753 р до н.е., в день народження Риму. Це була борозна, зорана відповідно зі складними релігійними етруськими обрядами. Це було священне місце, присвячене богам-покровителям міста, воно мало важливе значення для захисту міста від надприродних загроз. Пізніше по цій межі збудували стіну.



Сам по собі померій стіною не був, але чітко відділяв лінію міста, всередині якого діяли особливі правила, від зовнішньої території. Так, зокрема, тут було заборонено жити і займатися сільським господарством. Цей кордон не міг перетнути жоден іноземний правитель. Також заборонено було входити і збройним громадянам. Винятком були лише генерали, які повернулися з війни з перемогою, їм дозволялося з тріумфом пройти в повному обладунку і принести жертви богам.



Досить тривалий час померій залишався незмінним, лише при правлінні Сулли він був трохи розширений. Також в джерелах є інформація про розширення меж міста при Клавдії, а пізніше вже при Августі, Нероні і Траяні. Власне право на розширення міста пропонувалося старим звичаєм, згідно з яким розширення імперії дає право аналогічним чином розширювати межі міста. Однак до Сулли цим правом ніхто із імператорів не скористався.

Що ж стосується знайденого каменю, то на ньому є напис з відповідним обґрунтуванням - імперія розширилася завдяки завоюванню Клавдієм Британії, отже, він мав право розширити священні кордони міста, що він, власне, і зробив. Камінь має розміри 193 см x 74,5 см x 54 см. На ньому збереглася лише частина напису, але, оскільки є інші аналогічні камені, на яких був вигравіруваний точно такий же текст, недостатня його частина легко визначається. Власне, саме серійність офіційного тексту і дозволила достовірно ідентифікувати камінь. Повний напис на камені Клавдія свідчить про таке: «Тиберій Клавдій син Друза, Цезар Август Германік, Великий Понтифік, наділений владою трибуна дев'ять разів, проголошений імператором 16 разів, консулом – в четвертий раз, Цензор, батько своєї країни, в зв'язку з розширенням території римського народу збільшив і розмежував померій», але в даному випадку збереглася лише частина останніх рядків.