Німецькі археологи виявили руїни найдревнішої з досі відомих бібліотек Німеччини.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на медіакомпанію Deutsche Welle.
У повідомленні йдеться, що вік знахідки відноситься до II століття нашої ери. За словами дослідників, вона була побудована римлянами 1800 років тому.
На фундамент старовинної будівлі в центрі Кельна будівельники натрапили під час робіт зі зведення нового суспільного центру протестантської церкви. Перші уламки стіни були знайдені ще минулого року. Спочатку вважалося, що споруду використовували для громадських зібрань. Однак, за словами одного з учасників розкопок Маркуса Тріра, експерти були сильно здивовані «незвичайними нішеподібними заглибленнями» в стіні, в яких, імовірно, зберігалися книги і сувої.
Археологи порівняли фрагменти знайденої споруди з описами будівель в інших стародавніх містах, зокрема в античному Ефесі, розташованому в сучасній Туреччині. Після проведеного дослідження вчені прийшли до висновку, що руїни, виявлені на центральній площі Кельна, є залишками найстарішої в Німеччині бібліотеки. Як припускають вчені, будівля мала розмір 20 на 9 метрів і була двоповерховою, але згодом другий поверх зруйнувався. На думку Тріра, в бібліотеці зберігалося кілька тисяч сувоїв. Нині розкопки на цій ділянці тривають. Те, що залишилося від стародавньої бібліотеки, буде інтегровано в нову будівлю церкви.
ДОВІДКА «УК»
Німецьке місто Кельн, розташоване на берегах річки Рейн у західній частині Німеччини, було засноване древніми римлянами понад 2000 років тому. У 38 році до нашої ери тут виникло міське поселення під назвою Ara Ubiorum. Через декілька десятиліть імператор Клавдій присвоїв йому статус колонії і перейменував в Colonia Claudia Ara Agrippinensium на честь своєї дружини Агрипини.
Нині однією з найвідоміших визначних пам'яток Кельна є великий готичний собор, до того ж на території міста збереглося безліч пам'ятників римської історії. Виявлені руїни бібліотеки, разом зі старовинними стінами, міськими воротами, незвичайними середньовічними мозаїками та історичними каналізаційними каналами стане важливим культуриним надбанням давньоримської спадщини Німеччини.