Майже 2500 років тому перський цар Камбіз II зробив повномасштабний напад на Єгипет, розпочавши кампанію з Палестини. Тепер археологи вважають, що вони змогли знайти табір на півночі Ізраїлю, з якого імператор Ахеменідів розпочав своє вторгнення в Єгипет. Імперія Ахеменідів була заснована Кіром Великим у 580-х роках до н.е., завоювавши Серединну, Лідійську і Неовавілонську імперії. Камбіз був його сином і переслідував мрію свого батька про світове панування.
Серед знахідок у Тель-Кейсані, пагорбі, який підноситься на 28 метрів від прибережної рівнини недалеко від міста Акко на півночі Ізраїлю, знайшли руїни, датовані перським періодом. Тут знайшли керамічний посуд і каструлі в грецькому і фінікійському стилях, типових для цього періоду. Фінікійці на палестинському узбережжі та їхній флот були підкорені ассірійцями, а потім персами; а давньогрецький історик Геродот писав, що грецькі найманці воювали в армії перського імператора Камбіза.
Грецькі і фінікійські керамічні знахідки у Тель-Кейсані дозволяють припустити, що цей район був частиною базового табору великої кампанії Ахеменідів.
«При Камбізі II перси розпочали готуватися до війни і завоювання Єгипту. Ця підготовка відбувалася в Палестині», – каже професор Гуннар Леманн з університету Бен-Гуріона, який керує розкопками в Тель-Кейсані. Саме на рівнині Акко Камбіз зібрав свою армію, яка напала на Єгипет, в 520-х роках до нашої ери.
Карта, що показує завоювання імператорів Кіра II, його сина Камбіза II і Дарія I:
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»