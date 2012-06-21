Міжнародна група вчених виявила загублену столицю стародавнього королівства майя на мексиканській фермі. Про це повідомляється в пресрелізі на Phys.org.
Вчені вважають, що на місці розкопок, названого Лаканджа Цельталь (Lacanja Tzeltal), знаходилося велике місто, яке було столицею королівства майя Сак Ци (Sak Tz'i '), розташованого на території сучасного штату Чьяпас на південному сході Мексики. Ця територія була вперше заселена в 750 році до нашої ери, і люди жили тут протягом тисячі років.
Археологи знайшли монументи, на одному з яких були нанесені тексти, що описують ритуали, битви, зображення міфічного водяного змія і танець бога дощу. Також були виявлені руїни пірамід, королівський палац і майданчик для ритуальної гри в м'яч.
Вчені продовжать складати карту міста, використовуючи лідари – оптичну систему, яка використовує явища поглинання і розсіювання світла в оптично прозорих середовищах для сканування об'єктів і створення тривимірної картини навколишнього простору.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»