Польські археологи виявили першу в світі мумію вагітної жінки. Тіло, нині належить Національному музею Варшави, колись його вивезли з Єгипту, повідомляє The Sun.

Цікаво, що спочатку мумія вважалася чоловічою. Вчені припускали, що вона належала священикові Хор-Джехуті. Це ім'я було написано на гробі, де лежали рештки.

У 2016 році вдалося встановити справжню стать мумії. Нове дослідження за допомогою рентгена і томографії виявило ще більш несподівану річ – жінка померла, будучи вагітною.

Вчені розповіли, що уважно вивчили знімки і помітили в районі живота мумії обриси крихітної ноги. Розмір плоду відповідав 26-28 тижням вагітності.

«З невідомих причин плід не був витягнутий з черевної порожнини яка померла під час муміфікації. Ось чому ця мумія дійсно особлива», –розповів Войцех Ейсмонд з Інституту середземноморських і східних культур Польської академії наук.

Археологи заявили, що ця мумія є єдиною в своєму роді. На рентгенівських знімках вони також змогли розгледіти довге кучеряве волосся, яке спадало на плечі і груди жінки.

Плід був муміфікований разом з матір'ю, хоча її внутрішні органи витягували для окремої обробки спеціальними засобами. Окружність його голови плоду склала 25 сантиметрів, що і дозволило судити про термін вагітності. За версією вчених, стародавні єгиптяни вважали, що загробне життя плода могла бути, тільки якщо він відправитися у той світ в тілі матерії. За іншою версією, під час бальзамування, просто не хотіли пошкодити тіло жінки, дістаючи плід. З огляду на такі особливості, мумія може пролити світло на деякі похоронні вірування давніх єгиптян.

Відомо, що ця жінка жила в першому столітті до нашої ери, а під час смерті їй було 25-30 років. Її мумію знайшли у Фівах в 1800-х роках. Ймовірно, вона відносилася до еліти суспільства – тіло було ретельно муміфіковане, загорнуте у тканини і забезпечене багатим набором амулетів.

Причина смерті жінки поки не встановлена. Але на тканинах збереглися сліди її крові. Вчені мають намір їх проаналізувати – в них могли зберегтися речовини, що вказують на певні захворювання.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»