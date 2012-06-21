Команда археологів на чолі з колишнім єгипетським міністром старожитностей Мамдухом Ельдаматі з Університету Айн-Шамс використовувала георадар, щоб розкрити приховані секрети стародавньої гробниці.

Оглянувши гробницю Тутанхамона за допомогою георадара, вони виявили невідомий раніше простір. Висота простору становить 2,1 метра, а довжина 10 метрів.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

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Вчені вважають, що приховані камери у 3400-річній гробниці Тутанхамона у знаменитій єгипетській Долині Царів, може виявитися місцем останнього спочинку «загадкової» цариці Нефертіті.

Британський єгиптолог Ніколас Рівз переконаний, що в гробниці Тутанхамона розташовуються ще дві камери, які були навмисно закладені і зафарбовані.

За словами вченого, такі отвори доводять, що спочатку ця гробниця була побудована для Нефертіті, і саме її мумія, згідно з цією теорією, повинна знаходитися в одному з таємних приміщень.

Нефертіті - перша дружина Ехнатона (Аменхотепа IV), батька Тутанхамона. Тутанхамон раптово помер, коли його усипальниця ще не була готова. Тоді жерці вирішили розкрити гробницю Нефертіті через 10 років після її смерті і використовувати гробницю для поховання мумії фараона.

Знаменита жінка-фараон керувала Єгиптом з 1353 по 1336 до н.е. і була або матір'ю, або мачухою для фараона Тутанхамона. Єгиптологи вважають, що вона була похована в Долині Царів, але її могилу знайдено так і не було.

Дослідження за допомогою сучасних радарів дозволили виявити коридори у декількох футах від похоронної камери Тутанхамона, які, імовірно, ведуть до більшого 32-футового широкого приміщенню з 6-футовими високими стелями. Велика кімната знаходиться в скелі всього в декількох футах на схід і на тій же глибині, що і кімната Тутанхамона і багато єгиптологів, грунтуючись на деяких ознаках, вважають, що це якраз і може бути зникла гробниця Нефертіті.

Вважається, що до правління Тутанхамона в XIV столітті до нашої ери саме Нефертіті управляла фараоном, але її могила так і не була знайдена. Експерти вважають, що через її величезний вплив і культурне значення в давньоєгипетській історії вона повинна мати гробницю в знаменитій Долині Царів. Тому виявлена кімната біля могили фараона Тутанхамона цілком може бути останнім притулком Нефертіті.

Дослідники не знають, чи пов'язаний безпосередньо цей простір з могилою Тута, але кажуть, що знайдене примішення перпендикулярне до основного простору, і передбачає його приєднання. Варто відзначити, що раніше аналізувалася теорія, що гробниця Тутанхамона напрочуд мала для поховання фараона і тому в ній цілком можуть знаходитися приховані похоронні камери. Як заявили вчені, дослідження триватимуть з використанням інших діапазонів, фізичний вплив має проводитися вкрай обережно, щоб не пошкодити безцінну споруду. Поки ж фахівці покладають великі надії на те, що в прихованих кімнатах знаходиться саме могила Нефертіті, але, в будь-якому випадку, коли це відкриття буде зроблено, воно явно буде носити сенсаційний характер.

Відзначимо, що цариця Нефертіті прославилася своєю красою, зображеної на знаменитому бюсті, який зараз знаходиться в Берліні. Вона була однією з найвпливовіших цариць Стародавнього Єгипту, яка правила за часів процвітаючої 18-ї династії імперії в найбагатший період історії цієї держави. Нефертіті управляла Єгиптом 3300 років тому з 1353 по 1336 рік до нашої ери і була або матір'ю, або мачухою знаменитого хлопчика-фараона Тутанхамона. Її повне ім'я, Нефернеферуатен Нефертіті, означає: «Прекрасні красуні Атона, прекрасне прийшло». Її сила і чарівність в XIV столітті до н.е. в Єгипті були настільки великі, що вона також зібрала багато прізвиськ - від «Леді Всіх Жінок» до «Солодощі Любові». Є навіть припущення, що вона керувала Єгиптом одна після смерті свого чоловіка, тобто вона керувала Єгиптом до самої смерті, яка, до речі, оповита таємницею. Вважається, що вона померла через шість років після свого чоловіка, можливо, від чуми, що вразила Єгипет у той час.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»