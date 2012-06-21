У китайському місті Саньменься вчені виявили глечик віком понад 2000 років. Усередині посудини вони виявили невідому рідину, повідомляє агенство «Сіньхуа».
За даними видання, глек знайли у гробниці, побудованої за часів династії Цинь (221-207 роки до н.е.) або на початку династії Західна Хань (до 8 року нашої ери). Глечик прикрашений зображенням гусячих голів.
За словами професора Чжу Сяодун з Інституту культурних реліквій і археології, в гробниці, ймовірно, похований чиновник. Глечик виготовлений з бронзи, разом з ним вчені виявили залізні і нефритові мечі, миски і котел.
Поки експерти не встановили, що саме за рідина знаходиться в посудині. Відзначається, що вона має жовтувато-коричневий колір і осад.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»