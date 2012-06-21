У могильнику Заюково-2 в Кабардино-Балкарії археологи виявили могилу з рештками аланської жінки, щедро прикрашеної римськими прикрасами. Її знайшли в груповій могилі, ймовірно, фамільної гробниці, разом з трьома іншими чоловіками. Артефакти, знайдені всередині могил, датуються першим століттям або початком другого століття нашої ери.

«У неї на пальцях було два перстні, виготовлені за досить складною технологією», – розповідає археолог Анна Кадиєва, керівник експедиції на похованні «Заюково-2».

Вона каже, що прикраси були зроблені римлянами, «поза всяким сумнівом».

Вона додала: «Це досить дорого для того часу і безцінне для варварського світу, тому що тоді на Північному Кавказі не було виробництва скла».

Намиста на її туфлях були зроблені зі скла, але також містили мінерал оранжевого кольору, - сердолік.

Аланська жінка також носила на пальцях два перстні, виготовлених за досить складною технологією. Кожен з них був відлитий з прозорого білого скла з золотими волокнами. В могилі також виявили яскраво-фіолетовий аметистовий медальйон. Команда каже, що це є «безцінною знахідкою» для регіону, так як у той час у аланів не було технології видування скла.

Археологи вважають, що аланська жінка була дружиною або близьким членом сім'ї важливого воїна або вождя. Дорогі імпортні ювелірні вироби свідчить про величезне багатство і тенденцію серед елітного класу воїнів-алан, дарувати римські ювелірні прикраси самим близьким і коханим.

Один з чоловіків похований у могилі разом з нею був з аксесуарами, що вказують на те, що він був воїном. Він також був похований з двома римськими пряжками з срібла і бронзи, по одній на кожній парі взуття. Вуздечка коня, знайдена в могилі, також була римського виробництва. Можливо, це були бойові трофеї, але археологи вважають, що швидше за все це був місцевий воїн, який бився за Рим.

У 1-му столітті алани мігрували на захід в Понтійский степ і оселилися на північ від Кавказу. Вторгнення на південь в сарматську територію в передгір'ях Кавказу призвели до культурного обміну, поміченого в похоронних практиках. Деякі з аланських поховань в Заюково-2 мають як сарматські риси, так і свої культурні особливості.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»