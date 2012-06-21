У рештках німкені, вік яких понад 1000 років, археологи знайшли велику кількість пігментів, що використовувалися для живопису.
Майже 1000 років тому в Німеччині померла жінка, її поховали в безіменній могилі на церковному кладовищі. Жодного запису про її життя не збереглося, і в жодного історика не було причин шукати відповіді на запитання, ким була ця людина. Але коли сучасні вчені досліджували її викопні рештки, то з’ясували щось неймовірне – блискучі сині плями на зубному камені на зубах і велику кількість пігментів на внутрішній стороні нижньої щелепи. І це пролило світло на роль жінок і мистецтва в середньовічній Європі. Виявляється, блакитні частинки були лазуритом, напівдорогоцінним каменем, який у той час високо цінувався за свій яскравий колір, його розтирали для використання в якості пігменту. Виходячи з цього, вчені прийшли до висновку, що жінка була художницею, вона малювала ілюстрації для рукописів і манускриптів.
Не менш дивним є і той факт, що свою ротову порожнину жінка використовувала в якості палітри для змішування фарб і отримання нових відтінків. Це відкриття вважається прямим свідченням того, що конкретна жінка брала участь у створенні високоякісних ілюстрованих рукописів, прикрашала орнаментом релігійні та світські тексти середньовіччя. І це дає підстави стверджувати, що жінки-художники були не такою рідкістю, як вважалося раніше.
«Це свого роду вибух бомби для моєї галузі – дуже рідко можна знайти речові докази жіночої художньої та літературної роботи у середні віки», – сказала Елісон Біч, професор середньовічної історії з Університету штату Огайо.
Хоча ім'я цієї жінки і залишається невідомим, але, ймовірно, при житті вона була висококваліфікованим художником і писарем.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»