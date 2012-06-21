Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Авторами відразу двох гучних сенсацій стали археологи. Перша прийшла з Китаю. Вивчаючи древній череп, віком мінімум 146 тисяч років, вчені прийшли до висновку, що він належить раніше невідомого виду людини. Його найближчими відомими родичами могли бути неандертальці і людина прямоходяча (Homo erectus). Вчені назвали новий вид Homo longi, від китайського слова «довгий», що означає «дракон».

На думку британського професора Кріса Стрингера, знахідка є окремою гілкою людства, яка сотні тисяч років замкнуто жила в цьому регіоні і в кінцевому підсумку вимерла. «Це одне з найважливіших з виявлених скам'янілостей за останній мільйон років», – додав він.

Цікаво, як череп людини-дракона потрапив до рук вчених. Череп виявив будівельник моста в Харбіні ще в 1933 році. Тоді країна була окупована японцями. Підозрюючи, що це культурна цінність, він таємно вивіз його додому і сховав на дні колодязя. Там череп і зберігався близько 80 років. Про це чоловік розповів своїй сім'ї перед смертю.

Так як немає точних даних про місце, де череп був знайдений, то немає археологічного контексту знахідки – знарядь праці, прикрас та інших елементів культури. Тому вченим знахідку складно класифікувати. Деякі вважають, що ця древня людина скоріше за все була денисовцем. Її ідентифіковали за генам з кістки пальця віком 50-30 тисяч років, виявленої в Денисовій печері на Алтаї.

Другу сенсацію піднесли вчені з Ізраїлю. Вони повідомили, що виявили біля міста Рамла рештки раніше невідомого науці типу стародавньої людини. Їй вже й дали назву – Nesher Ramla Homo.

Вчені вважають, що перші представники цього виду жили на Близькому Сході вже близько 400 000 років тому. І найсенсаційніший момент: археологи помітили схожість між новими знахідками і древніми «донеандертальскими» людьми в Європі. Висновок? Люди Nesher Ramla були предками неандертальців. Вони в міжльодовикові періоди мігрували з Близького Сходу не тільки в Європу. Вони проникли на схід, до Індії і в Китай. Справа в тому, що в деяких рештках, знайдених у Східній Азії, присутні риси неандертальців, так само як і у людей Nesher Ramla.

Втім, серед вчених чимало скептиків. Наприклад, британський професор Кріс Стрінгер говорить: «На даний момент пов'язувати деякі з древніх ізраїльських скам'янілостей з неандертальцями – це занадто сміливе припущення. Мене також спантеличили слова про наявність якогось особливого зв'язку між знахідками в Рамлі і скам'янілостями в Китаї». Чи визнає наука виявлені рештки офіційно новими видами людини? Для цього буде потрібно колосальна робота вчених, причому не тільки археологів, а й генетиків.