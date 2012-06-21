Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У Греції почесний професор археології Афанасіос Бідас на науковій конференції представив результати дослідження в гробниці Коріноса, префектура Пієрія. Вчений стверджує, що саме там знаходиться загублена гробниця Олімпіади, яка була дружиною царя Македонії Філіпа і матір'ю Олександра III Великого або Олександра Македонського.

Як повідомляє Ancient Origins, Афанасіос Бідас професор науково обґрунтував свою теорію, пославшись на вивчення багатьох македонських гробниць і знайдених всередині них написів. Крім того, зберігся малюнок передбачуваної усипальниці Олімпіади, зроблений ще в 1855 році французьким архітектором П'єром Жеромом Оноре Домі.

До 2019 року Бідас зібрав повний комплект відомостей про сотні стародавніх македонських поховань. Порівняльний аналіз змусив його звернути увагу на гробницю Коріноса. Професор каже, що особливо він був вражений розмірами цього комплексу. На його думку, таке поховання могло належати тільки дуже поважній людині. Бідас припустив, що ця гробниця могла бути мініатюрною копією гробниці самого Олександра.

«Навесні 316 року до нашої ери після драматичної семимісячної облоги міста Підне Олімпіада, дружина Філіпа II, здалася Кассандру, який судив її як зрадницю в інсценованому суді, не давши їй права на виправдання, – пояснив Бідас виданню Pontos News. – Потім він убив її. Ймовірно, родичі з правлячого класу поховали її поруч зі своїми маєтками на території сучасного району Корінос».

Бідас нагадує, що ненависть Кассандра до Олександра і до всіх інших його родичів, спадкоємців македонського престолу, була добре відома. Згодом було доведено, що Кассандр прямо або побічно брав участь у їх вбивствах.

Ключовим свідченням того, що знайдене в Коріносі поховання було жіночим і елітним, Бідас називає похоронну мармурову посудину-осуарій. Вона була орієнтована головою на схід, а так ховали тільки грецьких жінок з царських сімей.

Гробниця Коріноса розташована недалеко від стародавньої Підни і є найбільшою македонською гробницею, виявленою на сьогоднішній день. Її довжина становить 22 метри (для порівняння зазначимо, що могила Філіпа в Еггаї має довжину 9,5 метрів). Для якої особистості можна було б побудувати такий величезний своєрідний пам’ятник, як не для матері Олександра Македонського? Також Бідас вважає, що не тільки за своїми розмірами, а й за іншими характеристиками, включаючи архітектуру, гробниця в Коріносі була типовим похованням членів царських сімей. На це, наприклад, вказує наявність відразу трьох внутрішніх похоронних камер. Останні дослідження показали, що вона була побудована в IV столітті до нашої ери.

У цьому відношенні усипальниця Коріноса дуже схожа за своєю конструкцією на гробницю, яку розкопали раніше в оазисі Сіва в Єгипті. Археолог Ліана Сувлаці, яка керувала тими розкопками, вважає, що в Сіві знаходиться легендарна гробниця Олександра Великого.

Ще одним доказом своєї теорії Бідас вважає три епітафії, які він виявив в 2019 році. Професор називає їх «каталітичним підтвердженням» того, що в гробниці Коріноса знаходиться прах Олімпіади. В одній з епітафій згадується пам'ятник Неоптолему, що розташований навпроти гробниці Олімпіади. Розшифровка тексту також довела, що в той час між двома гробницями «пролягала велика центральна жвава дорога».