Археологи виявили те, що, на їхню думку, може бути одним із найперших зразків олівця, який, ймовірно, використовувався нашими предками майже 10 000 років тому. Нове відкриття спонукає на думку, що значущість кольору в житті давніх мисливців-збирачів був не на останньому місці.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на іноземні ЗМІ.
Доісторичний олівець, довжиною майже 22 мм і шириною 7 мм, виявили у стародавньому озері Північного Йоркширу, яке зараз вкрите торфом. Археологи також знайшли обролену давньою людиною гальку на іншому археологічному майданчику на протилежному боці озера. Давні артефакти створили в час мезоліту, зазвичай його ще називають кам'яним віком.
«Колір був дуже важливою ознакою в житті мисливця-збирача, а охра давала насичений яскраво-червоний колір. У період мезоліту її використовували багатьма способами. Один із предметів, який ми знайшли, виглядає як олівець, його кінчик має грані. Очевидно, що його «підгострили», від заокругленого кінця він набрав форму гострого», – розповідає доктор Енді Нідхем з кафедри археології Університету Йорка, провідний керівник цього дослідження.
«Для мене це дуже важливий об'єкт, він допомагає нам змоделювати картину того, хто жив у цій місцевості в кам’яному віці».
На думку дослідників, основним місцем розташування в кам'яному віці було місце, де був знайдений старовинний олівець, Flixton School House. Нещодавно виявлені артефакти допомагають прояснити, як ранні мисливці-збирачі взаємодіяли зі своїм оточенням.
«Гальку і олівець ми виявили в районі багатому на мистецтво. Можливо, що ці об’єкти використовували для фарбування шкір тварин або для використання в декоративних творах мистецтва», – сказав доктор Нідхем.
Ноукове дослідження, що проводив Манчестерський та Честерським університети, було опубліковано в журналі Archeological Science: Reports.