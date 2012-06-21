На південному сході Туреччини серед руїн Зерзеванского замку в місті Чинар (провінція Діярбакир) археологи виявили 48 стародавніх ламп віком приблизно 1500 років.
Керівник розкопок доцент Айтач Кошкун розповів, що лампи, швидше за все, відносяться до римського періоду і дають більше інформації про історію замку.
Кошкун зазначив, що місцем, де були виявлені артефакти, міг бути древній магазин. На кожній лампі різні знаки, зокрема зображення Сонце, зірок або букв.
Лампи були знайдені біля підземного храму Мітри, зведеного 1700 років тому в період римської епохи, який був виявлений у 2017 році.
Зерзеванский замок у давні часи слугував військовим укріпленням і був свідком військових зіткнень між римлянами і Сасанідами. Він розташований на площі шісти гектарів і оточений стінами висотою від 12 до 15 метрів і довжиною 1200 метрів, де є 21-метрова сторожова вежа.
Стіни замку були відремонтовані за часів візантійського імператора Анастасія (491-518) і Юстиніана (527-565), а деякі частини були повністю перебудовані.
На величезному просторі знаходяться церква, адміністративні будівлі, руїни древніх будинків, сховища зерна і зброї, підземний храм і укриття, скельні гробниці і водні канали.
Зерзеванскій замок знаходиться на скелястому пагорбі висотою 124 метри між Амід і Дара (недалеко від сучасного Мардіна). Два роки тому археологи відкрили в замку закритий секретний прохід і підземне святилище, яке використовувалося в якості військового поселення в римську епоху.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»