Вік наскальних малюнків, знайдених у горах на північному заході Саудівської Аравії, вчені оцінюють у 8 тисяч років.
На малюнках зображено 349 собак: одні полюють на газелей і гірських козлів, інші – йдуть на повідках, прив'язаних до талії господарів. На думку експертів, це найперші зображення одомашнених собак. Нова археологічна знахідка підтверджує дослідження, згідно з якими люди в цьому районі одомашнили тварин і зайнялися скотарством 7-8 тисяч років тому.
Тварини на малюнках нагадують сучасних ханаанских собак. При цьому 349 зображених звірів мають індивідуальні риси: різне забарвленням, плямами і крапки на шерсті. Це підтверджує те, що древні художники малювали собак з натури, дивлячись на них в реальному часі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»