Біля річки Хуанхе в Китаї археологи провели розкопки стародавнього поселення. З’ясувалося, що загубленому місту понад 5300 років, і в ньому проживав відомий Жовтий імператор на ім'я Хуан-ді.
Згідно з даними китайських видань, територія розкопок займає 1,17 мільйона квадратних метрів, а саме древнє місто знаходиться на відстані 2 кілометрів від великої ріки Хуанхе. Знайдене місто у древні часи вважалося найбільш густонаселеним полісом і відносилося до археологічної культури Яншао.
Ця культура виникла на території сучасного Китаю близько 7000 років тому в епоху неоліту. Це було одне з найбільших поселень того часу.
Місто мало строге планування. Археологи розкопали кільцеві траншеї, руїни житлових будинків і залишки міських стін. Крім того, було виявлено понад 1700 гробниць, які були влаштовані в трьох блокових некрополях. У житлових районах були знайдені залишки трьох жертовних платформ, що говорить про проведення ритуалів у давнину.
Також було знайдено безліч реліквій, зокрема керамічні вироби. Один із наборів глиняних горщиків нагадав вченим сузір'я Великої Ведмедиці, яке вважалося символом політики в стародавньому Китаї.
Увагу дослідників також привернула крихітна скульптура, вирізана у вигляді одомашненого шовкопряда. Це відкриття вкрай важливе, оскільки воно доводить, що технологія виробництва шовку у цих місцях з'явилося тисячоліття тому.
Археологи та історики знайшли місто по «Книзі змін», класика ранньої китайської філософії. У цій праці є опис могутнього міста, місце розташування якого збігається з місцем розкопок.
«Місто Хелу розташоване в гирлі, де річка Ло впадає в Хуанхе, — пояснив Лі Бокянь, старший науковий співробітник і професор Пекінського університету. — Тому знайдені руїни можна вважати частиною стародавньої держави Хуанхе і річки Ло».
За його словами, це древнє місто досягло свого розквіту у той час, коли державою правив Хуан-ді, широко відомий як Жовтий імператор. Цей легендарний правитель Китаю, який є також героєм міфів, вважається засновником даосизму і предком всіх китайців.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»