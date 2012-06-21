Археологи виявили в Ізраїлі фрагмент глечика XV століття до нашої ери з написом на ньому, виконаному за допомогою невідомого вченим алфавіту. Дослідники вважають, що їм нарешті вдалося знайти «відсутню ланку» – перехідний варіант писемності між символами Стародавнього Єгипту і буквами найдавніших алфавітів Леванту. Результати дослідження опубліковані в журналі Antiquity.

Перші літерні символи з'явилися в Єгипті в XIX столітті до нашої ери, а звичний для нас фонетичний алфавіт – на Близькому Сході приблизно в XIII столітті до нашої ери. Досі вченим не вдавалося знайти матеріальних свідчень, що відносяться до проміжного періоду тривалістю шість століть, що розділяє ці два найважливіші етапи розвитку писемності.

Тепер ця прогалина заповнена – австрійські та ізраїльські археологи під керівництвом Фелікса Хёфлмайера (Felix Höflmayer) з Австрійського археологічного інституту під час розкопок в 2018 році в місці Тель-Лахиш в Ізраїлі виявили керамічний фрагмент глечика з алфавітній написом, зробленим приблизно 3450 років тому.

«Наразі це найстаріший надійно датований алфавітний напис Південного Леванту», – пишуть дослідники в своїй статті.

Напис дає ключ до розгадки того, як алфавіт міг бути переданий з Єгипту на Близький Схід. Автори вважають, що поширення ранньої алфавітної писемності в Південному Леванті було результатом левантійсько-єгипетської взаємодії в середині другого тисячоліття до нашої ери, а не пізнішого єгипетського панування.

У жителів Леванту, фінікійців, алфавітну систему перейняли греки, а у греків – римляни, після чого писемність на основі грецького і латинського алфавіту поширилася по всій Європі. Дослідники припускають, що алфавіт з Єгипту в Левант, а потім до Греції допомогли перенести гіксоси – група близькосхідних народів, які завоювали північний Єгипет в XVI столітті до нашої ери і панували там до XIII століття до нашої ери.

Фрагмент черепка досить невеликий, і букви на ньому написані по діагоналі. Можна розрізнити два рядки, кожна з яких містить по три букви. Два додаткових символи видно з правого боку верхнього рядка, і ще один – між рядками.

Всі ці букви, на думку дослідників, були частиною раннього семітського алфавіту, який колись використовувався на Аравійському півострові. Частина з них, з невеликими змінами присутні і сьогодні в івриті, наприклад, буква «айн», представлена ієрогліфічним символом, схожим на око.

«Як і в більшості ранніх алфавітів Південного Леванту, ця буква має форму кола, нагадує райдужну оболонку ока з відсутнім вічком», – відзначають автори статті.

Вчені не впевнені, що означають слова на глечику. Можливо, вони були частиною імен або більш довгих слів.

Поруч з черепком археологи знайшли залишки зерен ячменю, по яким і було визначено вік знахідки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»